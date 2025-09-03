Autovía 12: Despiste bajo una intensa lluvia

El siniestro vial ocurrió durante la tarde de este martes, en el medio de una tupida lluvia. Todos los ocupantes del rodado eran oriundos de Concordia.
Según se informó, el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 159 de la Autovía 12, minutos antes de las 15:54 horas de este martes, 2 de septiembre.
Allí, tres concordienses a bordo de un auto – marca Chevrolet, modelo Cruze – que circulaban desde Buenos Aires hacia la ciudad de Concordia terminaron despistando y chocando contra el guardarrail del lado de la banquina, quedando luego en la mano rápida del mismo sentido de circulación.
Vale aclarar que, al momento del hecho, se registraba una importante lluvia en la zona.
Emergencia
Como respuesta a la emergencia, debió concurrir al lugar del siniestro personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas. Se procedió a cerrar la calzada y encauzar el tránsito en conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional Vial Puesto Ceibas.
Además, se recurrió a un auxilio particular, quién colaboró para mover el vehículo y así despejar la calzada.
Afortunadamente, según se detalló, no se reportaron lesiones entre los ocupantes del vehículo.
Por último, se aclaró que no hubo otro vehículo involucrado y se solicitó el auxilio de Vialidad Nacional para retirar el Cruze a un lugar seguro.
Consejos
Para conducir con lluvia de forma segura, los especialistas brindan los siguientes consejos:
– Reduce la velocidad, aumenta la distancia con otros vehículos y enciende las luces de cruce, ya que la visibilidad y la tracción disminuyen. Mantén los cristales limpios y usa el desempañador para evitar el vaho, y en caso de perder tracción (aquaplaning), levanta el pie del acelerador y no frenes bruscamente.
– Consulta el pronóstico: Si se esperan lluvias intensas, considera si es realmente necesario viajar en el automóvil.
– Revisa el vehículo: Asegúrate de que los neumáticos, frenos y limpiaparabrisas estén en buen estado.
– Aumenta la distancia de seguridad: Deja más espacio entre tu coche y el de delante para tener tiempo de reaccionar.
– Enciende las luces: Usa las luces de cruce o cortas para que tu vehículo sea visible.
– Utiliza el aire acondicionado: Conecta el sistema de desempañado para evitar la condensación y mantener los cristales limpios.
– Evita maniobras bruscas: Realiza movimientos suaves con la dirección, el acelerador y el freno para no perder el control del vehículo.
– Evita charcos y líneas blancas: No cruces charcos, ya que pueden ocultar la profundidad del agua y los neumáticos pierden adherencia sobre las marcas viales.
DRU