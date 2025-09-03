Caseros: Vencimientos de septiembre en caja municipal

Hasta el miércoles 10 de septiembre se encuentran al cobro en Caja Municipal el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, el Plan de Pavimentación de calles, la Tasa General Inmobiliaria (TGI), y los Terrenos de Viviendas Municipales.

En relación a este último vencimiento deben comenzar a pagar en el mes de septiembre quienes hayan adherido al Plan de Pagos. Quienes aún no lo hayan hecho, se los convoca a adherir al plan de pagos para la cancelación de los terrenos en el marco de la Ordenanza Nº 421, dirigiéndose a la Oficina de Catastro Municipal para suscribir el mismo.

Los días y horarios de atención de la Caja Municipal son lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

