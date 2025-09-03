Concepción del Uruguay: Operativo en conjunto permitió recuperar una moto robada ayer en Gualeguaychú

Según pudo saber Génesis24, una operación conjunta entre las divisiones de Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Jefaturas de Policía de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, permitió recuperar una motocicleta que había sido robada el día anterior.

El hallazgo se produjo la madrugada de este miércoles, alrededor de las 02:30, en la zona de Defensa Sur.

Según el informe policial, la motocicleta, una Honda Wave de color blanco, había sido denunciada como sustraída en Gualeguaychú el 2 de septiembre.

Tras recibir información de sus colegas de Gualeguaychú, el personal de Investigaciones de Concepción del Uruguay inició tareas de rastrillaje y seguimiento de cámaras de seguridad.

El operativo, realizado en conjunto con el Comando Radioeléctrico, dio con la moto oculta entre la maleza en una senda peatonal.

La Fiscalía auxiliar en turno dispuso el secuestro del rodado, que fue entregado a la División de Policía Científica para las pericias correspondientes. La moto será devuelta a su propietaria, una vez que finalicen los trámites judiciales.

Comparte esto: Twitter

Facebook

