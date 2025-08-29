Un estudio muestra que mejora el empleo privado en la provincia

El empleo privado en Entre Ríos mejora por segundo mes consecutivo en mayo: creció 0,6% frente a mayo 2024. Son casi 800 empleos más que un año atrás. Pero aún no alcanza para recuperar los casi 4000 puestos perdidos en los últimos 17 meses, dice un estudio del Centro de Economía Regional y Experimental.

El informe señala los siguientes puntos:

Hay buenas y no tan buenas noticias en materia de empleo para Entre Ríos. En mayo 2025 creció 0,6% el empleo asalariado en el sector privado frente al mismo mes del año pasado. Se registraron 135.859 empleos en toda la provincia, 786 más que un año atrás, y es el segundo mes consecutivo de recuperación en la comparación interanual tras 15 meses continuos de caídas (en abril había crecido 0,1% anual). Pero persisten algunas sombras. En la comparación mensual, mayo vs abril, el empleocayó 0,1% (casi 100 empleos menos) y en los primeros cinco meses del año se perdieronv500 empleos frente a los que había en los mismos meses de 2024. En otras palabras, en enero-mayo 2024 hubo un promedio de 136.520 empleos privados registrados vs los 136.037 en los mismos meses de 2025 (caída de 0,4%). Si la comparación se hace frente a diciembre 2024, son 1099 empleos menos que había en mayo pasado frente a ese mes (-0,8%). Los datos surgen de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base a las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Lo que viene sucediendo

Los datos de mayo confirman que el empleo privado en Entre Ríos comenzó a dar señales de recuperación, pero todavía no logra revertir el retroceso acumulado desde fines de 2023. Analizando la evolución del empleo privado desde diciembre 2023, en mayo pasado había 3.934 empleos menos (-2,8%), de los cuales el 72% se perdió en 2024. El desafío hacia adelante será consolidar el repunte de abril y mayo, para recuperar los más de mil puestos perdidos en el año y los casi 4.000 perdidos desde fines de 2023.

Empleo y desempleo

La caída en el empleo privado, que también fue acompañada de menor empleo público, tuvo efectos dispares en los diferentes departamentos y municipios de la provincia. En Concordia, por ejemplo, repercutió en la cantidad de ocupados: el desempleo salto de 3,4% de la población económicamente activa en el último trimestre de 2024, a7,4% en el primer trimestre de 2025. Pero en Paraná, ese mismo indicador bajó de 5% a 4,5%, porque muchos de los trabajadores desplazados se reubicaron en formas de autoempleo, mostrando más uncambio en el tipo y calidad del trabajo que en la cantidad de personas ocupadas. En definitiva, el mercado laboral entrerriano está en una etapa de transición: se insinúa un cambio de tendencia, pero con fragilidades. Se verá en los próximos meses si la incipiente recuperación de abril y mayo logra afirmarse en un contexto económico aún incierto.

El informe fue elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), una consultora especializada en el análisis económico-financiero y en el diseño de estrategias para empresas, gobiernos y organizaciones. “Combinamos pensamiento crítico, datos, herramientas técnicas y enfoques conductuales para resolver problemas, mejorar decisiones, y generar valor productivo con impacto en el desarrollo y bienestar”, dicen.

Entre Ríos Ahora