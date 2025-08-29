Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un viernes con neblinas y algunas nubes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que después de unos días primaverales el clima comenzará a desmejorar en lo que es la antesala a la tormenta de “Santa Rosa”. En ese sentido para este viernes se esperan temperaturas serán similares a las de rdtr jueves pero habrá neblinas y aumento de la nubosidad.

Para el sábado y domingo se anuncian lluvias y tormentas aisladas.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que el termómetro trepe hasta los 24 grados y la mínima sea de 13 grados. Se anuncian nieblas durante la mañana y cielo algo nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 11 grados y máxima de 25 grados. En estas ciudades también se espera nieblas y cielo con algunas nubes durante el resto de la jornada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un viernes con nieblas y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados. Ahora