Decreto establece a qué departamentos de Entre Ríos les corresponde recibir excedentes de Salto Grande

Federación y Concordia

El gobierno entrerriano resolvió finalmente qué departamentos de la provincia recibirán financiamiento y obras de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), al establecer por decreto cuál será su “área de influencia”.Tendrán prioridad los departamentos, que recibirán “como mínimo y en partes iguales” el 50% de los excedentes que derivan de la venta al mercado mayorista nacional de la producción hidroeléctrica de la represa.

Además, se oficializan como área de influencia: Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Islas, Feliciano, Federal, San Salvador y Villaguay.



El decreto del gobernador Rogelio Frigerio ordena que los recursos administrados por la CAFESG deberán destinarse “prioritariamente” a la ejecución de obras de infraestructura, programas sociales, proyectos de desarrollo productivo y acciones de mitigación ambiental en estos departamentos con el fin de “atender los impactos ocasionados por la construcción y operación de la represa”.

“Entre Ríos tenía pendiente hace años un marco normativo que delimite el área de influencia de la Comisión Administradora para el Fondo Especial, encargada de administrar los aportes provenientes del excedente derivado de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande”, señalaron.

Para definir el área de influencia de la CAFESG se consideraron primero los departamentos directamente afectados por las operaciones de la represa pero también aquellos interesados por su proximidad geográfica, afectación indirecta y “aquellos con vínculos socioeconómicos relevantes con la región tomando, como eje de simetría, el río Uruguay”.

El decreto que delimita el área de influencia está fechado el 6 de agosto y fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia este jueves. Ahora