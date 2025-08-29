El Gobierno entrerriano y Uader firmaron un convenio para la Maratón Micaela García

La firma del convenio entre la Secretaría de Deportes y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, fue rubricado por el secretario, Sebastián Uranga, y el decano de la facultad, Aníbal Sattler. Acompañaron la firma la vicedecana Yanina Schmidt, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

En ese marco, Uranga valoró la articulación con la casa de estudios y expresó que «trabajar con la universidad siempre es un placer. Hemos realizado distintas acciones conjuntas y tenemos mucho por delante. La maratón tiene un sentido muy especial que nos llega muy hondo a todos los entrerrianos. Apoyar este tipo de iniciativas es clave para generar conciencia en toda la provincia».

Por su parte, Sattler destacó que con «Sebastián (Uranga) y la Secretaría de Deportes venimos articulando distintas actividades. En este caso, en la Maratón Micaela García, que para nosotros tiene un sentir muy profundo, porque Micaela fue estudiante de nuestra facultad y su legado nos compromete».

La maratón, que lleva el nombre de la joven militante víctima de femicidio en la ciudad de Gualeguay, se ha consolidado como una instancia de encuentro y reflexión social. La competencia busca difundir la lucha contra las violencias y mantener vivas las banderas que Micaela defendía.

Desde la organización remarcaron que esta sexta edición será un nuevo espacio para que el deporte y la memoria se unan en un mismo mensaje de compromiso social y construcción de conciencia colectiva.