Dpto. Colón: Recuperan una moto y un celular robados tras diversos procedimientos

Según supo Génesis24, en horas tempranas, se tomó conocimiento por parte de un ciudadano mayor de edad, que personas desconocidas en horas de la madrugada, y sin ejercer violencia, le habrían sustraído su Motovehículo marca HONDA XR 125 cc., la cual se encontraba en el garaje abierto de la propiedad, situada en inmediaciones de Calle Piamonte al 800, de la ciudad de Villa Elisa, departamento Colón.

En virtud a ello, al encontrarse el personal policial de la Comisaría local en plena tarea de recolección de datos, pasadas unas horas fueron advertidos que un residente de esa localidad, circunstancias que se disponía a alimentar a sus animales vacunos en un campo situado en Colonia La Matilde, habría observado un rodado similar al faltante tapado con vegetación a la vera de un camino vecinal.

Ante ello, al dirigirse y corroborar que se trataba de la Motocicleta interesada, dicha novedad fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en turno, ordenándose el formal y preventivo secuestro del rodado, la intervención del verificador policial y la posterior entrega al damnificado.

RECUPERAN TELÉFONO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO

Por otro lado, también se pudo saber que personal policial logró el recupero de un teléfono celular marca REDMI A3, color gris, el cual había sido denunciado como sustraído por un ciudadano mayor de edad, afincado en Colon.

Según relató la víctima, mientras circulaba por Boulevard Ferrari y Leguizamón, un masculino de aproximadamente 30 años le arrebató el aparato de sus manos y se dio a la fuga.

Tras tareas investigativas, el personal actuante se constituyó en Calle Esteva Berga al 480, donde se entrevistó con un masculino de 34 años, quien reconoció tener en su poder el celular, alegando que le fue entregado por el denunciante como parte de pago por una bicicleta.

Intervino la Unidad Fiscal de turno, que dispuso el secuestro del teléfono para su restitución al denunciante, y la prosecución de las actuaciones correspondientes.

