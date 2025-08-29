Mujer baleada por su pareja policía en Gualeguaychú: le sacaron el respirador, pero su pronóstico es reservado

A Carolina Huck, la joven baleada el domingo pasado por su pareja, un efectivo de la policía de Entre Ríos que intentó quitarse la vida tras el ataque, le sacaron el respirador en las últimas horas, pero continúa con pronóstico reservado.

Además, en terapia intensiva del hospital Centenario le realizan nuevos estudios para completar la evaluación.

La mujer de 31 años cumple este viernes cinco días desde que fuera baleada en un intento de femicidio por su pareja, el sargento de la Policía Leonel Corvalán, que también permanece internado en grave estado.

Vale recordar que el efectivo, después de intentar asesinar a su pareja se disparó en la mandíbula. Sigue con respirador y además con inotrópicos para tratar de normalizar su función cardíaca.

El policía tiene sostén aerodinámico, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, indica Radio Máxima.

El hecho

Corvalán baleó a Huck durante una discusión que se originó en la vivienda de calle La Rioja y Gutenberg, delante de la niña de ambos de 5 años. El mismo agresor fue quien llamó al Comando Radioeléctrico para alertar lo sucedido y fue quien ayudó al personal de salud a cargar a la ambulancia a su esposa. Luego, cuando el móvil de la Comisaría Cuarta llegó al domicilio, se disparó debajo de la mandíbula.

En torno a la causa judicial, el fiscal Jorge Gutiérrez está a la espera de la evolución de los protagonistas. Del lugar de los hechos se secuestraron las vainas servidas y se recuperó el plomo con el que se disparó Corvalán, porque la bala originó orificio de entrada y salida; y dos teléfonos celulares que serían de los involucrados, que se encontraban dentro del domicilio y en la calle, pero más allá de esto no se han realizado más actuaciones y sólo se ha caratulado el caso como tentativa de femicidio.