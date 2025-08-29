Alerta por tormentas en varias provincias: para cuándo se anuncian en Entre Ríos

Pronostican “abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”. En Entre Ríos, el fenómeno de mayor impacto se dará en el oeste provincial y está previsto para la noche del sábado.
Todo el oeste entrerriano ingresó en alerta amarilla por tormentas, las cuales alcanzarían su mayor magnitud en esta zona durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
En ese marco, la advertencia del organismo señala que “el área será afectada por lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
El fenómeno más relevante será la “abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.
Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”. Además del oeste entrerriano, también se verán afectados gran parte de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y el norte de Buenos Aires, mientras que, en San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja, se anuncian precipitaciones y vientos intensos.
El pronóstico en Entre Ríos
Esta descripción del panorama nacional sobre la tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis es coincidente con lo expuesto en Elonce por el meteorólogo Alejandro Gómez, quien expresó que “las lluvias intensas más significativas, se darían en sectores cercanos, pero no nos afectarían de lleno”.
Precisó al respecto que “en Entre Ríos, los departamentos más expuestos a lluvias significativas, son los del oeste, lindantes al río Paraná. Mientras que en los departamentos del centro y el este, las lluvias serían menos intensas, porque el fenómeno, estaría más lejos”.
Gómez prevé que la inestabilidad se sentirá con mayor fuerza en el sur de La Paz, Paraná, Diamante y parte de Victoria, desde media mañana del sábado. “Después de 11 de la mañana, comenzaría el proceso de inestabilidad, donde las primeras tormentas, las vamos a ver avanzando desde el noroeste hacia nosotros”, dijo a Elonce.
Consultado sobre el viento, aclaró que no se espera un fenómeno generalizado de ráfagas intensas. “Cuando el fenómeno esté focalizado, sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, probablemente, recibamos vientos desde el sudoeste que serían débiles a ocasionalmente moderados”, estimó.
Cuándo mejorará
Por otra parte, el meteorólogo sostuvo que el aspecto más destacado del fenómeno que se avecina, sería la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, acompañadas de fuerte actividad eléctrica durante la tarde y noche del sábado, extendiéndose hasta la madrugada del domingo.
“Entre la tarde del sábado, posiblemente, hasta la madrugada del domingo, se registren lluvias de bastante intensidad, es decir, mucha cantidad de agua en cortos periodos de tiempo. Eso sería el fenómeno más importante con la actividad eléctrica”, anticipó Gómez a Elonce.
“El mejoramiento no será inmediato. Si bien el pico de inestabilidad se dará entre sábado y madrugada del domingo, las lluvias débiles podrían continuar hasta la tarde del domingo”, explicó el meteorólogo y agregó que “el domingo sería un día inestable y el mejoramiento llegaría hacia finales de la tarde”, adelantó.
