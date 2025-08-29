Grave hecho: Estaba en la morgue del hospital Masvernat el cuerpo de la bebé que buscaban en Feliciano

La región no sale de su asombro frente al caso del cuerpo de una beba que fue entregado a una familia que, al momento del velatorio, advirtió que no se trataba de su hija.

Tras la denuncia en la Policía de Feliciano, intervino la Fiscalía de esa localidad y luego la causa fue derivada al Ministerio Público Fiscal de Concordia, ya que el parto y la internación de la beba tuvo lugar en el hospital “Delicia Concepción Masvernat”.

No era Valentina

El abogado de la familia denunciante, Nicolás Baldini, explicó que la beba de nombre Valentina vivió durante 13 días, internada en el mencionado hospital, y falleció este miércoles alrededor de las 5 de la mañana.

Al trasladarla hacia Feliciano para su velatorio, su mamá se percató que no se trataba de su beba. Tenía una pulsera con el nombre de Sara, el cuerpo estaba congelado y aún tenía el cordón umbilical.

En la morgue

Este jueves por la tarde, la familia viajó a Concordia para las tramitaciones pertinentes en torno al hospital “Masvernat” y, cuando retornaban sin novedades hacia su localidad, recibieron un llamado en el que les pidieron que regresaran.

Inmediatamente después, le informaron que el cuerpo de la bebé había aparecido en la morgue del nosocomio.

