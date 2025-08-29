Basavilbaso: Recuperan una bicicleta denunciada como robada

Según pudo saber Génesis24, uniformados dependientes de Comisaría Basavilbaso lograron hoy la recuperación de una bicicleta que había sido denunciada como robada en la madrugada.

El hecho se inició con la denuncia de una mujer de 30 años, quien manifestó que en la noche de ayer había dejado su bicicleta en el patio de su casa, con el portón sin traba. A las 06:00 hs de hoy, notó la faltante del rodado, una bicicleta Venzo, rodado 26, de color blanca con detalles en negro. La denunciante señaló que a las 03:00 hs había escuchado ruidos y que sus perros ladraban, pero no le dio importancia.

A las 09:30 hs de hoy, el personal policial localizó la bicicleta abandonada en el interior de la cancha del Club Atlético Basavilbaso. Tras el hallazgo, el rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial.

Posteriormente, la bicicleta fue restituida a su propietaria, luego de que esta la reconociera y acreditara su propiedad. Se informó a la fiscalía en turno sobre el procedimiento.

