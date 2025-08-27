Pronunciamiento: Vuelve el Taller Municipal de Iniciación Deportiva

En la mañana de este martes, el intendente Ricardo Sandoval y el director de Cultura y Deportes, Gerardo Balleretti, recibieron al profesor de educación física, Ayrton Notari, quien estará a cargo del Taller Municipal de Iniciación Deportiva.
A partir de la llegada del nuevo profesor, los niños y niñas de 5 a 11 años podrán volver desde este miércoles al espacio donde se desarrollan actividades deportivas y lúdicas con las que adquieren las técnicas básicas del atletismo.
Inicia el miércoles 27 de agosto
Estación del ferrocarril de Pronunciamiento.
De 14 a 15 horas: Primer ciclo (de 5 a 8 años)
De 15 a 16 horas: Segundo ciclo (de 9 a 11 años)
