Pronunciamiento: Vuelve el Taller Municipal de Iniciación Deportiva

En la mañana de este martes, el intendente Ricardo Sandoval y el director de Cultura y Deportes, Gerardo Balleretti, recibieron al profesor de educación física, Ayrton Notari, quien estará a cargo del Taller Municipal de Iniciación Deportiva.

A partir de la llegada del nuevo profesor, los niños y niñas de 5 a 11 años podrán volver desde este miércoles al espacio donde se desarrollan actividades deportivas y lúdicas con las que adquieren las técnicas básicas del atletismo.