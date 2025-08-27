Crimen de Fernando Pastorizzo: las tres alternativas que evalúa la defensa de Nahir Galarza

Augusto Laferriere detalla las estrategias legales para la ejecución de pena en el caso de Nahir Galarza, condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo.
Augusto Laferriere, abogado defensor de Nahir Galarza, se refirió en detalle a las diferentes vías legales que podrían explorarse en la ejecución de pena de su defendida, quien cumple una condena por el homicidio de su ex pareja, Fernando Pastorizzo. En El Ventilador, que se emite martes y jueves de 21:30 a 23:00 horas, Laferriere explicó que, aunque el caso generó una gran resonancia mediática, su enfoque sigue siendo estrictamente profesional.
“Uno como letrado y como profesional lo tiene que tomar como un caso más y de la manera más profesional posible”, dijo Laferriere, quien subrayó que, aunque el caso de Galarza trascendió a nivel social, las cuestiones legales se deben analizar de forma objetiva. “Este caso tiene una impronta por la trascendencia social que tiene, sobre todo porque es una mujer joven, de clase media, que ha cometido un homicidio, algo poco común en el sistema penal”, añadió el abogado.
Las opciones legales para Nahir Galarza
Laferriere destacó que existen varias opciones legales disponibles para Nahir Galarza, aunque reconoció que la revisión de la condena es una medida excepcional. Según el Código Procesal Penal, la revisión de sentencia es una posibilidad que se concede en casos extraordinarios, como cuando se presentan pruebas nuevas o situaciones de injusticia. “De cada 100 casos, menos de uno llega a una revisión”, señaló el abogado, haciendo hincapié en lo difícil que es acceder a este recurso.
Otra alternativa que mencionó Laferriere es la solicitud de indulto, una medida que no depende del poder judicial, sino del poder político. “El indulto lo concede el gobernador de la provincia, no el presidente de la Nación”, explicó. Sin embargo, agregó que hasta el momento Nahir Galarza no solicitó este recurso, ya que se encuentra centrada en evaluar primero su caso. Además, Laferriere no descartó la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque aclaró que los plazos para acceder a esa vía ya habrían expirado.
El impacto mediático en el caso de Nahir Galarza
El caso de Nahir Galarza fue ampliamente cubierto por los medios, lo que ha generado opiniones divididas sobre su tratamiento judicial y su figura pública. Laferriere defendió el derecho de su clienta a mantener su privacidad, señalando que las entrevistas y las apariciones mediáticas no fueron solicitadas por Galarza, sino que son consecuencia de un interés por parte de los medios. “Las veces que ha salido en los medios ha sido porque los medios han intentado acceder a una entrevista con ella o hacer un documental”, comentó.
El abogado también destacó que, a pesar de la atención pública, Nahir Galarza mostró una actitud positiva dentro de la prisión. “Ha realizado más de 15 cursos de diversas temáticas, lo que le ha permitido acceder a ciertos beneficios según la ley de ejecución de penas”, concluyó el abogado.
