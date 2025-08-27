El gobierno impulsa el desarrollo rural y específicamente de la apicultura familiar junto a Naciones Unidas

Fue en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) ante representantes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), de la Organización de Naciones Unidas; encabezado por el jefe de la Oficina Multipaís para Países Andinos y Cono Sur, Juan Diego Ruiz; la oficial regional de Gestión Financiera, Johanna Herremans y el coordinador de Programas, Kenyi Cansino.

Dicho organismo tiene como objetivo central promover el desarrollo, transformar la agricultura familiar, las economías rurales y los sistemas alimentarios; apoyando a poblaciones rurales remotas para que puedan aumentar su producción y adaptarse al cambio climático.

También participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc- Hó; el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato; el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda; la coordinadora de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Valeria Mosetich y el Coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo.

En este marco, el ministro Bernaudo subrayó que «la provincia presentó ante el FIDA, para ser priorizado y aprobado por su directorio, un programa para el desarrollo del sector apícola. La iniciativa busca promover inversiones que tienen que ver con infraestructura vial y productiva; como también el desarrollo de las capacidades de los apicultores entrerrianos».

«Tenemos como tarea el articular con el organismo financiador de manera directa junto a la Unidad Ejecutora Provincial», explicó, tras precisar que para lograrlo, el ministerio de Desarrollo Económico «está trabajando con Vialidad Provincial y las diferentes áreas de la gestión provincial que tienen que ver justamente con infraestructura vial, priorizando tanto las necesidades del sector como aquellas que tenemos como Estado provincial para promover el desarrollo en el territorio», finalizó el ministro.