Allanaron a un militar retirado por amenazas y hallaron un arsenal

La Policía de Entre Ríos secuestró este martes una importante cantidad de armas de fuego y municiones en la ciudad de Diamante, en el marco de una causa por amenazas denunciada por una vecina. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle San Martín, donde reside R.O.M., un militar retirado que tenía todo el armamento en regla.

Según se supo, el allanamiento se concretó a partir de una denuncia por amenazas presentada por una vecina, y fue ordenado por el Juzgado de Garantías de Diamante mediante oficio N.º 173.

En la vivienda se halló un verdadero arsenal: una pistola Pietro Beretta Brigadier 92 calibre 9 mm con dos cargadores, una pistola Colt calibre .45, varias carabinas de distinto calibre con miras telescópicas, una escopeta calibre .36, un pistolón calibre .45, un revólver Colt sin percutor, además de cinco cargadores para calibre .22 y dos cajas de municiones calibre .50 con proyectiles de distintos tipos.

Entre los elementos secuestrados también se encontraron una canana con cartuchos calibre 12/70 y 16, lo que evidenció la magnitud del material bélico almacenado en la casa del exmilitar.

Si bien las armas estaban registradas a su nombre, el operativo se llevó a cabo en el marco de la investigación iniciada por la denuncia de amenazas. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales en el caso.

