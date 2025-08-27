Frigerio destacó la entrega de más de 1.200 anteojos a estudiantes entrerrianos

La actividad se desarrolló en el Club Sarmiento, donde funcionaron los camiones móviles oftalmológicos que recorren el país realizando controles visuales a niños y niñas en edad escolar.

En Entre Ríos, la iniciativa ya alcanzó a 19 localidades, con un total de 2.259 controles realizados y la entrega sin costo de 1.440 pares de anteojos a chicos de entre seis y 12 años. El objetivo es garantizar igualdad de oportunidades en la educación, evitando que las dificultades visuales sean una barrera para el aprendizaje.

Durante la jornada en Concordia se atendió a alrededor de 800 estudiantes, quienes accedieron a los controles correspondientes y, en los casos necesarios, recibieron sus lentes en el momento. Los niños y niñas pudieron además elegir entre distintos modelos, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta.

La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, acompañada por legisladores nacionales y provinciales, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la jornada: «Se articuló con el municipio y con la Departamental de Escuelas para identificar a los alumnos que requerían atención. Nos parece muy provechoso porque no solo se detectan problemas a tiempo, sino que se brinda una solución inmediata».

Los móviles que llevaron adelante el operativo son dos camiones que están equipados como consultorios oftalmológicos, con el personal y la tecnología necesarios para detectar problemas de visión en el momento. Si se identifica la necesidad de lentes, el programa permite elegir entre varios modelos y recibirlos ese mismo día, sin costo alguno.