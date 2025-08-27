Tiempo en Entre Ríos: miércoles con clima agradable, pero pronto llegarían las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles con temperaturas por arriba de los 10 grados en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las máximas ronden los 22 grados en la región. No hay anuncio de lluvias.

Para este sábado 30 de agosto se pronostica un alto porcentaje de lluvias abundantes y tormentas aisladas, que podrían continuar hasta el domingo.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo despejado por la mañana y con algunas nubes por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé una jornada soleada, aunque con algunas nubes por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 22 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con cielo despejado.

Ahora