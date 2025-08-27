Ahora, la cosecha de arándanos se perfila a dejar una marca récord

Comenzó la temporada de arándanos con buenas proyecciones. Según estimaciones del sector, se proyecta un crecimiento del volumen respecto a la temporada anterior, alcanzando los 17 millones de kilos cosechados, un aumento del 10 al 15%.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Arándanos de Argentina, Jorge Pazos, destacó que las condiciones climáticas han sido favorables para un buen desarrollo del fruto. «Tuvimos las horas de frío acumuladas suficientes, amplitud térmica en las zonas productivas y lluvias dentro de lo normal”, afirmó.

“Con respecto a otros años, se adelantó unos 10 a 15 días la cosecha primicia. Sabemos que cuando es primicia es poco lo que podemos ofrecer y a veces se generan unos precios elevados por la poca fruta que hay. Esto hace que pensemos mucho en el mercado interno. Hemos puesto mucho esfuerzo en los últimos años a través de las distintas campañas para consolidar el arándano como una fruta también de consumo masivo”, resaltó Pazos. En el país se destinan 3500 hectáreas para su producción. Se cultivan, principalmente, en las provincias de Entre Ríos, Tucumán, Corrientes y Buenos Aires.

Argentina enfrenta una fuerte competencia internacional, sobre todo con Perú, el principal productor del hemisferio sur. Sin embargo, el arándano argentino mantiene su lugar por su sabor distintivo, su acidez equilibrada, color, tamaño y calidad. En relación a las exportaciones de este pequeño fruto, Pazos señaló que los principales destinos se encuentran principalmente Europa, Estados Unidos y Medio Oriente.

Además, se destaca el trabajo sostenido realizado en Brasil, un país donde tradicionalmente no se consumía arándano, pero que en los últimos 3 a 4 años ha mostrado un crecimiento notable en su incorporación al mercado. Fuente: Mercado Central de Buenos Aires