Frustran contrabando en cruce al Uruguay: la mercadería está valuada en más de $15 millones

Detalles

En horas de la madrugada, un operativo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval Argentina terminó con más de 15 millones de pesos en mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

De acuerdo con lo que pudo saber Diario Río Uruguay, la intervención se llevó a cabo en la zona conocida como El Arenal, a primera hora de hoy. Una patrulla detectó movimientos sospechosos en la costa y observó a una embarcación que intentaba dirigirse hacia la República Oriental del Uruguay.

Al advertir la presencia de la Prefectura, los ocupantes abandonaron la embarcación y con ella varios bultos, dándose a la fuga entre la vegetación ribereña. Como resultado del procedimiento, se incautó mercadería ilegal. Según detallaron, se registraron casi 5 mil paquetes de cigarrillos marca “51” (industria paraguaya) y más de 2.350 desodorantes marca “Rexona”.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, se iniciaron las actuaciones correspondientes. De acuerdo con lo que se informó, el valor estimado de lo secuestrado ronda los $17.500.000.