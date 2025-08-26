Marianela Marclay sobre el proceso electoral: «Lo que se disputa son dos modelos de país»

En declaraciones a Radio Uner, la candidata a diputada nacional por Fuerza Entre Ríos, Marianela Marclay, se refirió a la situación del país y al posicionamiento del espacio que integra frente a las medidas del gobierno de Javier Milei.

“Lo que se disputa son dos modelos de país. Uno es el que estamos viviendo, el de Milei, que gobierna para los mercados, dejando afuera a la gente, atacando los derechos de las personas, y un Estado que no cumple la función que tiene de generar bienestar a la sociedad. Y nosotros, que si bien hemos tenido errores, también hemos hecho muchas cosas que estaban bien y hoy no están, y la sociedad lo está sufriendo y padeciendo”, afirmó.

En esa línea, Marclay sostuvo: “Ninguno de los compañeros que integran nuestra lista estaría en contra de una ley de discapacidad, de los jubilados, de los derechos de las personas; nunca sería un tema de duda a la hora de votar; no tenemos dudas sobre a quienes representamos”.

“En la Secretaría de Desarrollo Social (de Concepción del Uruguay) trabajo con niños, mujeres, adultos mayores, personas vulnerables; de ahí venimos y representamos un modelo de país totalmente distinto al que se quiere instalar ahora y la gente está padeciendo”, aseveró.

Marclay también se refirió al trabajo que vienen realizando con recorridas y visitas en toda la provincia: “lo que hicimos fue juntarnos con compañeros, con el sector productivo, con la gente y poder dialogar sobre lo que está pasando y la sociedad necesita”.

