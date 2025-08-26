Alumnos filmaron a una docente entrerriana robando dinero de sus mochilas. Fue separada de su cargo y la imputaron

“Ante los hechos de público conocimiento, esta institución informa que se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la potestad disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

De ese modo, la dirección de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco, de Victoria, dio cuenta de un escándalo que se vive puertas adentro de la institución: una docente denunciada en la Justicia por robarles dinero a los alumnos mientras estos salían del aula. Se trata de una profesora de nivel superior, que forma a futuros profesionales. La docente ya ha sido imputada por la Unidad Fiscal de Victoria y en breve será citada a declaración de imputada.

Entre los alumnos había serias sospechas de que la profesora robaba dinero de bolsos y mochilas cuando los alumnos dejaban el aula. La duda fue creciendo y por eso quisieron saber si lo que creían era real: pusieron un celular para que filmara, escondido, de modo que apuntara al frente del aula. La imagen registrada dejó en seria evidencia a la docente, de apellido Escobar, mientras revisaba minuciosamente un bolso y sacaba dinero de adentro.

Según informaron, lo que se conoce hasta ahora es que la docente acusada pertenece al nivel superior de la Escuela Normal Osvaldo Magnasco, en el Profesorado de Ciencias de la Educación. Es profesora en Filosofía y Psicología.

Según versiones de los estudiantes, habían notado faltantes de dinero de sus pertenencias personales (carteras, billeteras, bolsos) de un tiempo a esta parte. Empezaron a sospechar de esta docente, y le pusieron un celular filmando para captar el momento en que, supuestamente, les podía llegar a revisar sus bolsos. El video que circula en redes da cuenta de cómo confirmaron sus dudas.

Desde la institución informaron que la docente ya fue separada del cargo, y se le van a iniciar las acciones administrativas correspondientes según la normativa vigente (Resolución 2274 del CGE que tiene que ver con el ejercicio de la Potestad Disciplinaria para las Faltas Leves o Graves cometidas por el personal docente y no docente dependiente del Consejo de Educación).

