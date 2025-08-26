Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un joven

Según se confirmó a Génesis24, se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de EDUARDO ALEJANDRO ALVARADO, de 30 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio cito en calle Allais de esta localidad el dia Sabado 23 de Agosto del corriente a las 02:30 hs. El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas hoy en sede de Comisaría Tercera, donde su tía de 41 años de edad denunció su ausencia y su desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que se trata de un masculino 1,70 mts, de contextura física robusta, tez trigueña, cabello corto claro, como seña particular presenta tatuajes en ambos brazos con frases escritas.

Al momento de su desaparición vestía pantalón tipo cargo con bolsillos a los costados de color negro, zapatillas negras marca campus y remera con cuello tipo chomba de color blanco con bordado color negro.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos: Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508 Comisaria Tercera: 0343-154601897 – 03442-440384

