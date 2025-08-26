Gualeguaychú: El policía Corvalán será imputado por tentativa de Femicidio y debería pagar con 15 años de prisión

Por otra parte, Gutiérrez confirmó que encargó pericias a Gendarmería Nacional, que estudia realizar una Cámara Gesell a la hija de la pareja y que analiza otras medidas.

“Tendría que hacerle una Cámara Gesell a la niña y reconstruir cómo era la vida de esa pareja”, señaló Gutiérrez. También se prevé contactar al entorno más cercano de la pareja.

“Esto está agravado, porque se lo toma como una tentativa de femicidio, agravado por la condición de mujer, por ser el conyuge. Más grave de lo que la calificación ya está, no se puede”, manifestó.

Asimismo, anunció que las pericias las realizará Gendarmería Nacional. El detenido permanece con custodia policial mientras está internado. “Todavía no nos han autorizado del ministerio de Seguridad, para que Gendarmería pueda ir y ellos mismos custodiarlos. Una vez que tengamos el sí, vamos a cambiar la custodia”, explicó.

Dentro del proceso de investigación se analizará la ropa de la pareja para detectar rastros de pólvora, también descartó que el policía hubiera olvidado poner el seguro en el arma 9 milímetros que se secuestró.

Respecto al secuestro de los teléfonos, aclaró que se trata de dos móviles. “Uno estaba adentro y otro en la calle, que podría ser de un policía o de una parienta de él, que le pidió a la hermana que fuera a buscar a la niña”, subrayó el fiscal.

