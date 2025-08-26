Equipos de salud del primer nivel de atención se capacitaron en técnicas de RCP y uso del DEA

La jornada, que tuvo lugar en la Sala Mayo de Paraná, estuvo organizada por la Dirección General de Enfermería, y se desarrolló en el marco de la Semana Mundial de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita (del 21 al 27 de agosto) que tiene como objetivo la toma de conciencia y promoción del aprendizaje de la técnica de RCP.

En la apertura, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, destacó la instancia de formación para nutrirse de conocimientos y actualizarlos. Al mismo tiempo que invitó a replicar este tipo de experiencias.

Por su parte, el director general de Enfermería, Martín Nani, señaló: «Este encuentro es una oportunidad para capacitarnos, para compartir conocimientos y experiencias. Entendemos que es fundamental en la red de Atención Primaria de la Salud, que es el primer contacto con la población, contar con estas herramientas para brindar una atención de calidad. Agradecemos profundamente a los disertantes, a quienes colaboraron en la parte práctica, y al equipo organizador, porque todo esto se hace con un gran compromiso».

La actividad contó con disertantes de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos (Socarder) y la Red de Infarto Agudo de Miocardio del Ministerio de Salud de Entre Ríos, como así también con capacitadores del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná -quienes se encargaron de la práctica de pediatría-, del hospital San Martín -a cargo de la capacitación en la atención de adultos- y de la Cruz Roja -quienes brindaron la instrucción sobre uso del DEA-.