La primera Feria Provincial del Libro tendrá autores destacados en el nivel nacional

La primera edición de esta feria es organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia y las disertaciones de los autores invitados, abiertas y sin inscripción previa, tienen el siguiente detalle.

«El oficio narrador y el oficio educativo», con Carlos Skliar.

«Cuerpo y escritura», con María Teresa Andruetto.

«Un encuentro con la literatura y los autores», con Guillermo Martínez.

«Las historias que me contaron y las que invento: secretos de un narrador», con Marcelo Birmajer.

«Ensayo para mi muerte», presentado por TUTE junto a Pilar Vellón.

«En clave de humor: relatos, libros y redes», con La Cope.

Autores entrerrianos y otras actividades

También habrá espacio para presentaciones de libros y escritores entrerrianos y más de 50 actividades especiales con talleres y programación para escuelas. Por otro lado, el Bus Literario y la Nave Literaria aportarán recorridos por las calles y el río, con el objetivo de incentivar la lectura.

Espectáculos

La Feria Provincial del Libro tendrá también una nueva edición de la peña en vivo CUAC! (Cultura Activa), con música, humor y la conducción de Lalo Mir. Además, se sumarán los ciclos Programa Doble y Fogón Entrerriano, desarrollados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con teatro y actuaciones musicales.