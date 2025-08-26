Tiempo en Entre Ríos: Martes con temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia de Entre Ríos. Las temperaturas serán similares a las de este lunes y no hay anuncio de lluvias. Así estará el tiempo.

A partir del miércoles llegaría una leve nubosidad que continuaría el jueves parcialmente nublado. El viernes seguiría mayormennte nublado.

Así estará el clima este martes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que el termómetro trepe hasta los 21 grados y la mínima sea de 9 grados. Se espera una jornada con cielo totalmente despejado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 10 grados y máxima de 20 grados. En estas ciudades el cielo también estará despejado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un martes con cielo soleado y sin nubes. Las temperaturas srán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. Ahora