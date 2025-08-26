Tiempo en Entre Ríos: Martes con temperaturas agradables

Se espera que este martes continúe el buen clima en Entre Ríos aunque con el paso de los días iría desmejorando. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia de Entre Ríos. Las temperaturas serán similares a las de este lunes y no hay anuncio de lluvias. Así estará el tiempo.

A partir del miércoles llegaría una leve nubosidad que continuaría el jueves parcialmente nublado. El viernes seguiría mayormennte nublado.

 

Así estará el clima este martes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que el termómetro trepe hasta los 21 grados y la mínima sea de 9 grados. Se espera una jornada con cielo totalmente despejado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 10 grados y máxima de 20 grados. En estas ciudades el cielo también estará despejado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un martes con cielo soleado y sin nubes. Las temperaturas srán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. Ahora

