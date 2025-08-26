Allanamiento en Concordia: secuestran cocaína y detienen a dos personas

Personal de la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos realizó este lunes un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Isthilart y Sargento Cabral, en la ciudad de Concordia, donde se secuestró una importante cantidad de estupefacientes.

Durante el procedimiento, ordenado en el marco del mandamiento N° 2026 relacionado a la IPP N° 9448/25, los efectivos incautaron 141 envoltorios de cocaína con un peso total de 719 gramos.

En el lugar fueron identificados y detenidos A.G. S y V. C.G., quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La intervención judicial estuvo a cargo del fiscal Mario Figueroa, en una causa que se desprende de una denuncia previa y que derivó en el operativo concretado por la División Drogas Peligrosas de Concordia.