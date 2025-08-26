Intento de feminicidio en Gualeguaychú: tanto la víctima como el agresor permanecen en estado crítico

Desde el Hospital Centenario emitieron el primer parte médico sobre el estado de salud de Carolina Huck y Mariano Corvalan.

Desde el área de Comunicación Institucional del Hospital Centenario difundieron un parte sobre el estado de salud de la pareja involucrada en el hecho extremadamente violento registrado anoche en La Rioja y Gutenberg.

Ante el hecho de público conocimiento, «informamos que tanto el funcionario policial como la mujer que recibió una herida de bala se encuentran internados en la Terapia Intensiva. Su estado de salud es crítico, con pronóstico reservado», precisaron.

Luego detallaron que «la mujer tiene una lesión tórax abdominal. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, con requerimiento de vasopresores, en estado crítico y con pronóstico reservado.

Mientras que el otro paciente tiene lesión cerebral. También está con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico y con pronóstico reservado». R2820