Brassicaceas: el 88% se dejan ver en condición buena o muy buena

El área destinada a la siembra de brassicáceas durante la campaña 2025/26 alcanzaría las 17.300 hectáreas en la provincia. De acuerdo a lo informado desde la Bolsa de Cereales, el estado fenológico de los cultivos presenta el siguiente panorama:

Colza y carinata: entre elongación del tallo y 25% de floración.

Camelina (siembras más tardías): desde formación de roseta hasta cuatro pares de hojas desplegadas.

A nivel provincial, la condición general de los cultivos es la siguiente:

Muy buena: 63%

Buena: 25%

Regular: 10%

Mala: 2%

Esto implica que el 88% del área se encuentra en estado muy bueno a bueno, con cultivos que presentan un adecuado desarrollo y sanidad. En contraste, el 12% restante, en condición regular a mala, se caracteriza por emergencias desuniformes, principalmente como consecuencia de excesos hídricos, los cuales dificultaron el crecimiento inicial de las plantas.

En cuanto al estado sanitario, se mantiene activo el monitoreo de Plutella xylostella (polilla de la col), y en los casos necesarios, se están llevando a cabo los controles correspondientes para limitar la presencia del insecto.