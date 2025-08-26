El CAPS Caseros comenzó a realizar los controles integrales de salud escolar

El viernes 22 de agosto el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Caseros dió inicio al Control Integral de Salud Escolar de niños/as de 1° y 6° Grado del área de responsabilidad sanitaria.

En esta primera jornada los profesionales del CAPS local recibieron y atendieron a los niños y familias de 1° grado de la Escuela N°86 “Corrientes”.

Estos controles son parte de una estrategia sanitaria entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación por medio de la cual se realiza un análisis de situación de salud de los niños/as para llevar adelante actividades de Promoción, Prevención y Atención.

