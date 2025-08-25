Concepción del Uruguay: Joven sufrió lesiones graves tras colisión entre moto y camión

Según pudo saber Génesis24, en horas de la noche de este lunes, personal de Comisaría Cuarta intervino en un siniestro vial ocurrido en el acceso a la ciudad, a unos 100 metros al este de la rotonda de las rutas 39 y 42, frente a una estación de servicio.

El hecho involucró a una motocicleta y un camión.

Como consecuencia, el conductor del rodado menor, de 23 años, debió ser trasladado al hospital local por el servicio de emergencias, presentando dolores en uno de sus brazos.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, el parte médico indicaba lesiones graves, fractura de omóplato derecho.

Comparte esto: Twitter

Facebook

