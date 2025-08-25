Entre Ríos y la ONU avanzan en programas de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres

El encuentro se celebró en la Casa de Entre Ríos, en la capital del país, donde Rogelio Frigerio recibió a la oficial a cargo ad interim de la ONU Mujeres en Argentina, Magdalena Furtado, y a la coordinadora del Programa País de dicha entidad, Verónica Baracat.

Al concluir, Magdalena Furtado expresó las sensaciones de la audiencia y anticipó aspectos de la colaboración delineada. «Fue muy fructífera la reunión para estrechar los lazos y el trabajo entre ONU Mujeres y la provincia de Entre Ríos. Hay demandas, sobre todo en dos temáticas: la violencia hacia las mujeres y la autonomía económica de las mujeres que, según dijimos con el gobernador, son dos caras de la misma moneda», analizó la funcionaria.

«Creemos que hay que profundizar este trabajo y desde ONU Mujeres compartimos algunos programas que podríamos poner en marcha de la mano con las autoridades de la provincia», continuó la también coordinadora de programas de ONU Mujeres en Uruguay, para enseñar sobre de uno de ellos. «Por ejemplo, para poder brindar la autonomía económica a las mujeres, desde nuestra organización se brindarían pequeñas donaciones que después pueden ir de la mano con otros programas a los que sí puede acceder la provincia, como los créditos del programa de Desarrollo Productivo de las Mujeres del Consejo Federal de Inversiones (CFI)», citó.

Antes de anunciar la presencia del organismo internacional apoyando un encuentro de mujeres que sufren violencia de género, que se desarrollará en Colón a fines de octubre próximo, Furtado destacó: «Ese programa de pequeñas donaciones les puede dar la oportunidad para adquirir material o maquinaria para fortalecer su emprendimiento, lo que les permite dar un salto cualitativo en su autonomía económica».