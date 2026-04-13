Brutal crimen en Colón: Solicitan colaboración para localización de supuesto autor del hecho

Desde esta Jefatura Departamental, bajo las directivas emanadas por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Alejandro Perroud, se solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un ciudadano sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio.

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Oficio N° 559, vinculado a la causa caratulada «NN S/HOMICIDIO SIMPLE» (Legajo OGA Nº 139/26), se ha instruido la Captura Nacional e Internacional del ciudadano:

NICOLÁS ALEXANDER ACOSTA, alias “NINO”

Canales de Comunicación Urgente

Se insta a la comunidad a que, de poseer datos fidedignos sobre su paradero o haberlo divisado, procedan a dar aviso de manera inmediata y bajo estricta reserva.

Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:

Línea gratuita 101 .

. Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.

+54 9 343 405-4033. División Investigaciones e Inteligencia Criminal:+54 9 3447 64-2315.

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