La publicidad en radio da beneficios cuantificables a aseguradoras de autos

Katz Radio Group realizó una investigación de mercado para conocer el papel que la publicidad radiofónica desempeña a la hora que los consumidores consideran distintas marcas para realizar la aseguranza de su automóvil. En este análisis se evaluó la efectividad de 35,000 spots en AM/FM correspondientes a campañas del sector durante el 2020. A continuación, te enlistamos algunos de los hallazgos más importantes:

La radio generó aproximadamente 135,000 visitas a sitios online de aseguradoras, es decir +12 % en el tráfico web.

de aseguradoras, es decir Lo anterior mostró que la radio es un excelente medio para detonar acciones digitales inmediatas.

Katz encontró que las campañas de seguros impulsaron un +59 % de aumento en visitas a oficinas de agentes de seguros , es decir, que el resultado no fue sólo digital.

de , es decir, que el resultado no fue sólo digital. En días con presencia publicitaria en radio, los agentes registraron en promedio 16 visitas adicionales por ubicación.

en radio, los agentes registraron en promedio por ubicación. La radio es un medio que destaca por su capacidad de influencia en los compradores potenciales, desde la consideración , hasta la adquisición de un bien o servicio.

en los compradores potenciales, desde la , de un bien o servicio. El reporte subraya que la radio sigue siendo un canal efectivo para generar tráfico omnicanal , combinando impacto en digital y retail físico.

, combinando impacto en digital y retail físico. El 77% de los consumidores consideraría cambiar de aseguradora después de escuchar publicidad de radio.

después de escuchar publicidad de radio. La exposición a campañas en radio puede romper la lealtad de marca existente, algo clave en el sector asegurador donde los clientes suelen ser menos propensos a cambiar.

Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio.