La publicidad en radio da beneficios cuantificables a aseguradoras de autos

Katz Radio Group realizó una investigación de mercado para conocer el papel que la publicidad radiofónica desempeña a la hora que los consumidores consideran distintas marcas para realizar la aseguranza de su automóvil. En este análisis se evaluó la efectividad de 35,000 spots en AM/FM correspondientes a campañas del sector durante el 2020. A continuación, te enlistamos algunos de los hallazgos más importantes:
- La radio generó aproximadamente 135,000 visitas a sitios online de aseguradoras, es decir +12 % en el tráfico web.
- Lo anterior mostró que la radio es un excelente medio para detonar acciones digitales inmediatas.
- Katz encontró que las campañas de seguros impulsaron un +59 % de aumento en visitas a oficinas de agentes de seguros, es decir, que el resultado no fue sólo digital.
- En días con presencia publicitaria en radio, los agentes registraron en promedio 16 visitas adicionales por ubicación.
- La radio es un medio que destaca por su capacidad de influencia en los compradores potenciales, desde la consideración, hasta la adquisición de un bien o servicio.
- El reporte subraya que la radio sigue siendo un canal efectivo para generar tráfico omnicanal, combinando impacto en digital y retail físico.
- El 77% de los consumidores consideraría cambiar de aseguradora después de escuchar publicidad de radio.
- La exposición a campañas en radio puede romper la lealtad de marca existente, algo clave en el sector asegurador donde los clientes suelen ser menos propensos a cambiar.
Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))