Autovía Artigas: Detuvieron en un control vial a un prófugo con pedido de captura. Intentó ocultar su identidad

En un operativo de control realizado por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el puesto de Bella Vista, en la Ruta Nacional 14 en jurisdicción de Concepción del Uruguay, personal policial detuvo este lunes a un hombre que circulaba a pie e intentó identificarse con un nombre falso para evadir a la Justicia.

El procedimiento ocurrió cuando los efectivos controlaron a dos individuos que se desplazaban como mochileros hacia Brasil.

Uno de ellos se identificó correctamente, mientras que el segundo afirmó llamarse Thiago Prado, de 33 años, aunque no poseía documentación que acreditara su identidad. Ante las sospechas, fue trasladado a Jefatura Departamental Uruguay para su verificación.

Según se informó, allí se comprobó que en realidad se trataba de Walter Ezequiel Reina, sobre quien pesaban múltiples pedidos de captura: uno por desobediencia en contexto de violencia de género, y otro por robo agravado con arma, en una causa en la que había sido detenido y cumplía condena condicional con tobillera electrónica, la cual cortó para fugarse de su domicilio en Bariloche, provincia de Río Negro.

Tras confirmarse la vigencia de las órdenes judiciales y en comunicación con la magistratura de San Carlos de Bariloche, la fiscal Denisse Caraballo dispuso que Reina quede detenido en la Alcaldía de Jefatura Departamental Uruguay, a disposición de la Justicia.