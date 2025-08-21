Concepción del Uruguay: Joven detenido por no cumplir una prisión domiciliaria

Según pudo saber Génesis24, personal policial aprehendió noche a un joven de 23 años que se encontraba incumpliendo su prisión domiciliaria en el barrio Planta Asfáltica.

El hecho se constató alrededor de las 20:30 hs, cuando personal de la Comisaría Tercera realizó una de las recorridas periódicas en el domicilio del joven, quien se encuentra bajo esta medida judicial. En ese momento, no lo encontraron en la vivienda.

Inmediatamente, se informó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) sobre el incumplimiento. Las autoridades judiciales emitieron una orden de localización y aprehensión de ser encontrado.

La policía realizando un trabajo de campo logro hallar al joven alrededor de las 23:00 horas. Ante esta situación, se procedió a su inmediata detención y traslado a la Sección Alcaldía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la justicia.

