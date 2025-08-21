Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día viernes 22 de agosto a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
Dirección PU
Director de PU Escuela N° 51 «Cabildo Abierto», Ruta Provincial 42 Ensanche Colonia Elia. En reemplazo de Serrano Marcela Lorena Licencia 12 C hasta 26/08/2025. Plurigrado. Turno tarde, de 12 a 17 hs. 1º LLAMADO
vicedirector primera categoria
Vicedirector Escuela N° 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona favorable. En reemplazo de PASCAL Carolina Licencia Artículo 16 U hasta el 16/9/25. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO
mau
MAU Escuela N° 48 Recuerdos de Provincia. 3ª categoría. En reemplazo de ARRAYGADA Hilda Noemí Licencia Artículo 12 A hasta 16/9/25. Horario de 11.30 hs. a 15.30 hs. 2º LLAMADO
maestro de ciclo JORNADA COMPLETA
Maestro de ciclo JC Escuela Nº 110 Dr. Benjamín Victorica. 2ª categoría. Zona urbana JC. En reemplazo de Melgarejo Gladys. Licencia Artículo 12 A hasta 29/08/2025. 3º grado. Turno de 8:30 a 16 hs. 1º LLAMADO
maestro de ciclo JORNADA SIMPLE
Maestro de ciclo Escuela N° 1 Nicolás Avellaneda. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de RODRIGUEZ, Analía Rosa Licencia Artículo 12 A hasta 03/09/25. 2º grado. Turno tarde, de 13 a 18.00 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de BEREDALA Mónica Licencia Artículo 16 U hasta 5/09/2025. 5º grado. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 2º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de TAMBURLINI Ana Licencia Artículo 12 B hasta 17/09/2025. 4º grado. Turno mañana de 7:30 a 12:30 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 11 «18 de octubre» NINA. ARU ex Ruta Provincial N° 24. En reemplazo de GATTI, María Ester. Licencia Artículo 12 B, hasta 28/08/2025. 4° y 5° grado. Turno mañana, de 8:30 a 12:30 hs. 6º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 21 Alberto Larroque 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Herrera. En reemplazo de MODERNEL María José Licencia Artículo 12 B hasta 14/09/2025. 6º grado. Turno mañana de 7:15 a 12:15 hs. 2º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 36 «Esteban Echeverría» 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo FLORES Daiana Licencia Artículo 14 hasta 1/9/25. 1º grado. Turno tarde, de 12:30 a 17:30 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 4º LLAMADO
Maestro de grado en Escuela N° 92 Tucumán. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de Portillo Liliana Alba. Licencia Artículo 14 hasta 13/09/25. 5º grado. Turno tarde, de 13.10 a 18.10 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 113 Maestro Julio César Soto. NINA –NEP. 2ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de BENTANCOURT Gisela Paola, Licencia Artículo 12 B hasta 09/09/2025. 5º grado. Turno mañana, de 8 a 12 hs. 3º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Normal Superior «Mariano Moreno», 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de CARMONA Jésica Licencia Artículo 12º B hasta el 17/09/25. 4º grado. Turno mañana, de 07:00 hs a 12:05 hs. 1º LLAMADO
Maestro de idioma: frances
Maestro de Francés. Escuela Normal Superior Mariano Moreno. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de SOSA, Gisela. Licencia 13º A hasta el 02/12/25. 3º y 4º grado. Turno tarde. 1º LLAMADO
Maestro de Educación Agropecuaria
Maestro de Educación Agropecuaria Jornada Completa Escuela N° 87 «San Luis». Favorable. 3ª categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia Licencia Artículo 12 C hasta el 31/08/25, en el horario de 11:25 a 15:30 hs. 4º LLAMADO
MAESTRO EDUCACION MUSICAL
Maestro de Educación Musical Escuela N° 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona Favorable. Comparte con Escuela N° 109. En reemplazo de LEON, Flavia Lorena. Licencia Artículo 14° hasta 02/09/2025. Turno tarde. 5º LLAMADO
MAESTRA NIVEL INICIAL
Maestra de Sección de Nivel Inicial Escuela N° 2 «J. J. Viamonte». En reemplazo de CAZAUX Fabiola María Licencia Artículo 12 B hasta el 08/09/25. Sala de 5 años. Turno tarde. 1º LLAMADO
Maestra Auxiliar de Nivel Inicial. Jardín de Infantes de Escuela Normal «Mariano Moreno». En reemplazo de PASCAL Graciela Jubilación Resol N° 005729. Abierto. Turno tarde. 1º LLAMADO