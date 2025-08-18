Sospechan que cruzó a Uruguay la jovencita reportada como desaparecida en Gualeguaychú

Las autoridades investigan la desaparición de Kiara Sophia Quinteros Koch, de 18 años, vista por última vez el 8 de agosto en Gualeguaychú. Se sospecha que cruzó a Uruguay y recientemente se comunicó con su madre solicitando dinero.
La investigación judicial y policial sobre la desaparición de Kiara Sophia Quinteros Koch, de 18 años, indica que la joven podría haber cruzado la frontera desde Gualeguaychú hacia Uruguay.
Al respecto, el segundo jefe de Operaciones, Walter Doello, señaló que “es el dato que nos llega desde uno de los pasos fronterizos” y que ya se solicitó a la fiscal Alejandra Montiel que requiera información a Migraciones. Según esta hipótesis, Kiara habría salido del país el 15 de agosto, el mismo día en que se radicó la denuncia por su búsqueda.
Asimismo, Doello confirmó que la joven se comunicó con su madre mediante dos mensajes de WhatsApp para pedir dinero, lo que indicaría que se encuentra bien. La investigación también incluye el rastreo del teléfono y entrevistas a allegados, aunque no hay pedidos de localización sobre su pareja.
Kiara falta de su domicilio desde el viernes 8 de agosto, cuando informó que iría de campamento con su pareja, sin precisar el lugar.
La joven posee las siguientes características físicas: 1,62 metros de altura, contextura delgada, cabello lacio negro con flequillo, tez trigueña y ojos marrones. Además, tiene dos tatuajes identificatorios: un corazón flechado con la inscripción “Jorge y Gladys” y un símbolo de infinito con los nombres “Mateo y Delfina”. También porta varios aros en las orejas.
Las autoridades solicitan a quien tenga información sobre su paradero que se comunique con la Comisaría más cercana o con los números oficiales de búsqueda de personas.
Elonce – R2820