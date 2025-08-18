Pronunciamiento: Realizan trabajos de mantenimiento en tránsito pesado y camino a Santa Teresita

La Municipalidad de Pronunciamiento, a través del área de Obras y Servicios Públicos, continúa con las tareas de mantenimiento vial en distintos sectores de la localidad.

En la zona oeste, sobre calle Enrique D’Angelo y en inmediaciones del Club Depro —sector por donde circula el tránsito pesado hacia la Colonia Santa Teresita— se realizaron trabajos de reposición de material con broza, limpieza y nivelación de cunetas, además de la compactación con pata de cabra.

Asimismo, en la primera calzada del camino a Santa Teresita se llevó adelante la limpieza de cunetas, a fin de mejorar el escurrimiento del agua y evitar acumulaciones durante los días de lluvia.

