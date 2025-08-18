𝗔 𝟭𝟳𝟱 𝗔𝗡̃𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗨 𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗠𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗, 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔 𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜́𝗡

En un breve acto protocolar encabezado por el intendente Ricardo Sandoval, la Municipalidad de Pronunciamiento rindió homenaje al General Don José de San Martín con la colocación de una ofrenda floral al pie de su monumento en la plaza que lleva su nombre.

Durante la ceremonia se pronunciaron palabras alusivas en memoria del Padre de la Patria, resaltando los valores de libertad, unidad y justicia que legó a las generaciones posteriores.

El homenaje tuvo lugar en la tarde del domingo, en el marco del Grand Prix, coincidiendo con la conmemoración del 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Libertador.

