Tragedia: murió un joven de 21 años oriundo de Basavilbaso al ser embestido por un camión

Un joven de 21 años, identificado como Ariel Rodrigo Bender, perdió la vida en un siniestro vial registrado pasada la medianoche de este lunes en la Ruta provincial 16, en el tramo que conecta Gualeguaychú con Larroque.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de Larroque, el accidente se produjo cuando un Fiat Duna en el que viajaban tres personas sufrió un desperfecto mecánico y comenzó a ser empujado sobre la calzada.

En esas circunstancias, un camión Iveco con acoplado, conducido por Hugo Alberto González, de 51 años y oriundo de Gualeguay, embistió a los ocupantes.

Como consecuencia del impacto, Bender murió en el acto, mientras que las demás personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

Las autoridades policiales trabajan para establecer en detalle la mecánica del hecho y determinar responsabilidades en esta nueva tragedia vial que enluta a la región.

Bomberos de Larroque – Análisis