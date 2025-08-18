Un apostador de Gualeguaychú y otro de Urdinarrain ganaron en el Siempre Sale

Hubo cuatro ganadores en el sorteo de este domingo por la noche del Quini 6. El IAFAS confirmó que dos de ellos pertenecen al departamento: uno de la ciudad y otro de Urdinarrain, que ganaron poco más de 5 millones de pesos.
De los 52 apostadores que se repartieron este domingo el pozo de más de $265 millones en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, cuatro son de distintas ciudades de Entre Ríos.
Según confirmaron a Elonce desde el IAFAS, una de las apuestas se hizo en Nogoyá, otra el Urdinarrain, otra en Gualeguaychú y la restante en Concordia. Cada uno de los poseedores de los tickets se hizo acreedor a más de $5.096.000. Los mismos acertaron cinco de los siguientes números: 05-10-11-17-24-34.
En el sorteo Tradicional salieron el 43-07-06-30-02-40. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.380.486.782.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 28-26-35-34-33-25. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.694.843.375.
Por su parte, en la Revancha aparecieron el 44-22-17-12-40-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $606.568.716. ElArgentino