Concepción del Uruguay: Padre e hijo sorprendidos cuando estarían por sustraer elementos de vieja locomotora

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 43 años fue detenido ayer por la tarde, tras protagonizar un incidente en la antigua locomotora ubicada frente al Club Gimnasia y Esgrima. El hombre, que se encontraba con su hijo de 14 años, fue puesto bajo custodia por resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 hs, cuando la policía recibió un llamado alertando sobre dos personas que estarían sustrayendo elementos del interior de la locomotora. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de 43 años junto a su hijo adolescente.

Al ser abordado por la policía, el hombre comenzó a proferir insultos a viva voz y a intentar autolesionarse, desobedeciendo las reiteradas órdenes de calmarse. Ante la situación, los agentes debieron utilizar la fuerza mínima y necesaria para controlarlo.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado en calidad de contraventor. Por su parte, el menor de 14 años fue entregado a su madre por personal de la Comisaría de Minoridad.

