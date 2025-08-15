Intentó embestir a la policía, se dio a la fuga y terminó detenido

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de este viernes 15 de agosto, en la ciudad de Concordia. Un sujeto intentó darse a la fuga tras intentar embestir a la policía y acabó aprehendido.
Se dio a la fuga y acabó detenido. De acuerdo con lo que se pudo saber, durante un operativo policial en inmediaciones de calles H. Yrigoyen y 3 de febrero, una situación particular provocó la movilización del personal.
En el lugar, alrededor de las 10:30 de la mañana, un sujeto a bordo de una Motomel 110 cc. Intentó embestir a funcionarios policiales que se encontraban realizando un operativo de identificación de motovehículos, con el fin de evadir la inspección.
Tras intentar darse a la fuga, el sujeto perdió el control del rodado y en calles 1° de mayo y P. del Castillo perdió el control de su rodado. Tras continuar su huida a pie, acabó detenido por el personal policial. DRU