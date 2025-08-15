Autovía Artigas: Joven conductora protagonizó un vuelco con su automóvil. Una lesionada

Según pudo saber Génesis24, un automóvil volcó en la tarde de hoy, alrededor de las 15:00 hs, en el kilómetro 107 de la Autovía General Artigas, por razones que aún se tratan de establecer. Afortunadamente, una de las ocupantes solo resultó con lesiones leves.

El incidente fue protagonizado por un Renault Clío, conducido por una mujer de 25 años oriunda de la provincia de Buenos Aires.

Según su relato, circulaba por el carril izquierdo de la ruta en dirección sur a norte, cuando según su relato un supuesto camión la sobrepasó por la derecha y se cruzó de manera repentina, golpeando el lateral de su vehículo.

El impacto provocó que la conductora perdiera el control y el automóvil terminara volcando. La conductora, de 25 años, resultó ilesa, pero su acompañante, una mujer de 27 años, fue trasladada en ambulancia al Hospital Justo José de Urquiza.

El médico policial examinó a la mujer de 27 años y confirmó que sus lesiones eran de carácter leve.

Por el momento, la conductora no pudo brindar datos del camión involucrado. En el lugar, intervino personal de la Comisaría Sauce y de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

