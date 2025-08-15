Concepción del Uruguay: Moto robada fue localizada abandonada en baldío

Según pudo saber Génesis24, la rápida intervención policial, a partir de un aviso ciudadano, permitió recuperar una motocicleta que había sido robada. El vehículo fue encontrado oculto entre la maleza de un terreno baldío en la zona de la cancha del Club Rivadavia.

Alrededor de las 15:30 horas, la Comisaría Tercera recibió una llamada anónima alertando sobre una moto abandonada. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una motocicleta Yamaha Crypton de color azul, sin los plásticos colocados.

A pesar de que el rodado no figuraba con un pedido de secuestro inmediato en el sistema, la policía verificó una denuncia reciente, radicada ayer, 14 de agosto, por una mujer de 41 años. La víctima había reportado la sustracción de su moto desde su domicilio en la zona de calle Uncal.

La fiscalía en turno, informada del hallazgo, dispuso el secuestro del vehículo y ordenó su posterior entrega a la propietaria. En el procedimiento intervinieron personal de Verificaciones y de la División Policía Científica.

