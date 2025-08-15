La Unión Cívica Radical oficializó su lista de candidatos para Senadores y Diputados nacionales

El Tribunal Electoral de la UCR Entre Ríos dio a conocer la conformación de los nombres que podrían ocupar los cargos en la Cámara Alta y Baja.
Tras conocerse los resultados de las elecciones internas del pasado 10 de agosto, en la cual la lista “Corriente para Construir” obtuvo el 69 % de votos totales, quedándose así con los primeros puestos en la conformación para la categoría de Senadores nacionales, superando a «Militancia Activa», que obtuvo la cantidad de 1.758 votos (30,62%).
A su vez, el mismo espacio también resultó ganador en la elección de los representantes radicales para la Cámara de Diputados.
De este modo quedaron conformadas las listas con integración de minorías y de paridad de género de la siguiente manera:
Senadores nacionales
Titulares
1º Atilio Benedetti
2º Flavia Analía Pamberger
3º Rubén Atilio Carrozzo
Suplentes
1º Gabriela Lena
2º Luciano Dell’olio
3º María Elena Herzovich
Diputados nacionales
Titulares
1º Abel Rubén Darío Schneider
2º Eliana Camila Lagraña
3º Julio Alberto Greco
4º Mariana Petroff
5º Beltrán Alberto Lora Mastrangelo
Suplentes
1º Ayelén Estela Rodríguez Vagaria
2° Santiago Moleres
3º Lucas Matias Ullua
4º Silvia Adriana Bertolyotti
5º Nicolás Daniel Zabala
