La Unión Cívica Radical oficializó su lista de candidatos para Senadores y Diputados nacionales

El Tribunal Electoral de la UCR Entre Ríos dio a conocer la conformación de los nombres que podrían ocupar los cargos en la Cámara Alta y Baja.

Tras conocerse los resultados de las elecciones internas del pasado 10 de agosto, en la cual la lista “Corriente para Construir” obtuvo el 69 % de votos totales, quedándose así con los primeros puestos en la conformación para la categoría de Senadores nacionales, superando a «Militancia Activa», que obtuvo la cantidad de 1.758 votos (30,62%).

A su vez, el mismo espacio también resultó ganador en la elección de los representantes radicales para la Cámara de Diputados.

De este modo quedaron conformadas las listas con integración de minorías y de paridad de género de la siguiente manera:

Senadores nacionales

Titulares

1º Atilio Benedetti

2º Flavia Analía Pamberger

3º Rubén Atilio Carrozzo

Suplentes

1º Gabriela Lena

2º Luciano Dell’olio

3º María Elena Herzovich

Diputados nacionales

Titulares

1º Abel Rubén Darío Schneider

2º Eliana Camila Lagraña

3º Julio Alberto Greco

4º Mariana Petroff

5º Beltrán Alberto Lora Mastrangelo

Suplentes

1º Ayelén Estela Rodríguez Vagaria

2° Santiago Moleres

3º Lucas Matias Ullua

4º Silvia Adriana Bertolyotti

5º Nicolás Daniel Zabala

