La vacuna contra la fiebre amarilla ya no será gratuita en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de la nación anunció que desde este miércoles garantizará la cobertura de la vacunación contra la fiebre amarilla sólo en las regiones del país donde existe riesgo real de transmisión.
Fiebre amarilla. Desde este miércoles, la cartera sanitaria nacional solo garantizará la cobertura en las regiones del país donde existe riesgo real de transmisión. Por uso y costumbre se vacunaba de manera gratuita a quienes viajaban a otros países que exigen esa vacuna.
En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplique de forma gratuita solo en las zonas endémicas de la Argentina.
“La medida busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos, priorizando la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión”, se señaló
Ahorro
Mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional estima lograr un ahorro de 697.566 dólares en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar.
Provincias con dosis garantizadas
Se garantizan las dosis necesarias para la cobertura de la población objetivo perteneciente a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco.
Por el contrario, quienes viajen al exterior por motivos de turismo u otras causas de índole privado y requieran protección contra esta enfermedad, deberán aplicarse la dosis correspondiente en los centros privados habilitados para tal fin. De esta manera, el Estado “dejará de financiar con el dinero de todos la prevención de riesgos que son ajenos a la realidad sanitaria del país”, indicaron.
Cabe mencionar que, durante los meses de septiembre y octubre de este año, el Ministerio de Salud de la Nación prevé realizar la distribución de las dosis faltantes para 2025. De esta manera, se garantiza completar la cobertura acordada con las jurisdicciones. Elonce