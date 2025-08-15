Tiempo en Entre Ríos: Será el día más frío de la semana con mínimas de 2 grados

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este viernes será el día más frío de la semana con mínimas de 2 grados en algunas regiones de la provincia con sensaciones térmicas inferiores, incluso se prevé que se registren heladas.

Los valores térmicos comenzarán a subir durante el fin de semana y el lunes. Volverán la humedad y el calorcito en pleno invierno. Sin embargo, el tiempo comenzará a ponerse inestable.

Así estará el clima este viernes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 3 grados de mínima y 17 grados de máxima. Para este viernes se anuncia que el cielo estará ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 2 grados de mínima y 16 grados de máxima. En estas localidades se espera una jornada algo nublada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 2 grados de mínima y 15 grados de máxima. Allí también se aguarda un viernes ligeramente nublado. Ahora